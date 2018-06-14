«Кубань» будет играть в ПФЛ под названием «Урожай»

Краснодарская «Кубань» станет «Урожаем» и продолжит свое выступление в Профессиональной футбольной лиге. Краевая федерация футбола уже подписала заявку на участие в первенстве ПФЛ в сезоне-2018/19.

«Вчера, 13 июня, мы подписали заявку на участие в ПФЛ, команда будет называться «Урожай». Именно «Урожай», так клуб зарегистрировался в краевой федерации футбола», — сообщил глава федерации Иван Перонко.

В мае клуб заявил, что может прекратить участвовать в турнирах под эгидой РФС из-за невыплаченной задолженности. В сезоне-2017/18 «Кубань» заняла девятое место в первенстве ФНЛ, однако не выступит в турнире в следующем сезоне, поскольку вошла в число клубов, которые не стали подавать или отказались от апелляций на невыдачу лицензий РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт