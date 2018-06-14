Стартовый матч ЧМ впервые за 64 года закончился со счетом 5:0

Сборная России победила сборную Саудовской Аравии. Матч открытия чемпионата мира впервые за 64 года закончился со счетом 5:0.

Национальная команда России разгромила команду Саудовской Аравии (5:0). В 1954 году бразильцы с таким же счетом победили мексиканцев, но тогда в первый день турнира параллельно проходили сразу пять игр.

Более крупный счет в первый день чемпионата мира был зафиксирован лишь однажды – в 1934 году сборная Италии разгромила команду США (7:1).

Тогда в первый день турнира параллельно проходили сразу восемь игр.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Gracenote Live

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»