Денис Черышев – первый игрок, забивший после выхода на замену в матче открытия ЧМ

Автор: Владимир Шевелев 0

Denis Cheryshev

Хавбек сборной России Денис Черышев вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву. Он забил два мяча в матче с командой Саудовской Аравии.

Полузащитник «Вильярреала» появился на поле на 24-й минуте игры. Черышев заменил хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

Денис нанес результативный удар на 43-й минуте и стал первым в истории чемпионатов мира игроком, забившим в матче открытия после выхода на замену.

Во втором тайме Черышев красивым ударом забил второй мяч. По итогам встречи хавбек был признан лучшим игроком матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Artem Dzyuba

Артем Дзюба пропустил первую тренировку сборной России в Новогорске

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Илья Кутепов – болельщикам: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

Газинский

Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 