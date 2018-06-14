Денис Черышев – первый игрок, забивший после выхода на замену в матче открытия ЧМ

Хавбек сборной России Денис Черышев вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву. Он забил два мяча в матче с командой Саудовской Аравии.
Полузащитник «Вильярреала» появился на поле на 24-й минуте игры. Черышев заменил хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.
Денис нанес результативный удар на 43-й минуте и стал первым в истории чемпионатов мира игроком, забившим в матче открытия после выхода на замену.
Во втором тайме Черышев красивым ударом забил второй мяч. По итогам встречи хавбек был признан лучшим игроком матча.
Фото: Global Look Press
Источник: Opta