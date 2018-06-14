Сергей Игнашевич – 4-й по возрасту полевой футболист, сыгравший на ЧМ

Защитник Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе сборной России на матч с командой Саудовкой Аравии. Это его 123-й матч в национальной сборной.

Россиянин стал 4-м по возрасту полевым футболистом, сыгравшим на чемпионатах мира.

Игнашевич вышел на поле в возрасте 38 лет 335 дней.

По возрасту россиянин уступил только англичанину Стэнли Мэтьюзу, аргентинцу Анхелю Лабруне и камерунцу Роже Милла. Африканец остается рекордсменом, он играл на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет 39 дней.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»