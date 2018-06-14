Денис Глушаков: «Я хотел завязать со сборной. Но приеду, если Черчесов позовет»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей реакции на непопадание в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира–2018. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов решил, что хавбек не пригодится ему на мундиале.

«Конечно, я приеду в сборную, если Черчесов позовет. Хотя в первые дни были мысли просто завязать со сборной и сконцентрироваться на «Спартаке», семье, больше отдыхать. Но потом поговорил с ребятами, мне сказали: угомонись, успокойся, у тебя ещё впереди новый чемпионат мира. Когда Серегу Игнашевича вызвали, я подумал: может, еще на два чемпионата мира замахнусь. Кто знает, как оно сложится.

Может быть, в ближайшее зарубежье уеду. Казахстан и Беларусь? Нет-нет, но недалеко. Пока точно не эти страны, хотя нельзя зарекаться. Вообще, о переезде в другую страну не думаю, потому что я игрок «Спартака», люблю «Спартак». Как сложится дальше, никто не знает, потому что время бежит очень быстро. Может быть конкуренция, молодёжь растёт. Не зарекаюсь, но никуда не хочу уходить. Люблю «Спартак» и хочу играть здесь.

Вернуться в «Локомотив»? У меня же контракт со «Спартаком». За деньги туда бы я не пошёл. Если я не нужен «Спартаку», то могу рассматривать какие-то другие варианты. Не буду же сидеть на месте и кукурузу охранять. У меня есть семья, дети. Мне уже 31 год, я многое видел, но футболист всегда растет, прогрессирует. Буду играть, пока колени не сотрутся.

Безусловно, хотел бы завершить карьеру в «Спартаке». Лет через семь-восемь», — отметил Глушаков.

Фото: Global Look Press

Источник: страница «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте»