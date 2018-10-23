Лига чемпионов-2018/19. 23 октября. Результаты дня

Состоялись первые встречи третьего тура в групповом этапе Лиги чемпионов. Было проведено восемь игр.

Группа E

«Аякс» — «Бенфика» — 1:0 (0:0)

(Мазрауи, 90)

АЕК Афины — «Бавария» — 0:2 (0:0)

(Мартинес, 61, Левандовски, 63)

Группа F

«Хоффенхайм» — «Лион» — 3:3 (1:1)

(Крамарич, 33, Крамарич, 47, Жоэлинтон, 90; Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67)

«Шахтер» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:2)

(Сильва, 30, Лапорт, 35, Силва, 71)

Группа G

«Реал» — «Виктория» — 2:1 (1:0)

(Бензема, 11, Марсело, 56; Грошовски, 79)

«Рома» — ЦСКА — 3:0 (2:0)

(Джеко, 30, Джеко, 43, Ундер, 50)

Группа H

«Янг Бойз» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)

(Оаро, 55, с пенальти; Батшуайи, 26)

«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» — 0:1 (0:1)

(Дибала, 17)

Напомним, завтра пройдет второй игровой день в Лиге чемпионов. В 22:00 по московскому времени «Локомотив» на своем поле сыграет с «Порту».

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»