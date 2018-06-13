«Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» выполнили условия соглашения с УЕФА по ФФП. «Рубин» – нет

Российские клубы – «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» допущены к еврокубкам в следующем сезоне. Команды исполнили все условия добровольного соглашения с УЕФА по финансовому фэйр-плей.

Как следует из отчета следственной палаты УЕФА по финансовому контролю, российские команды, а также «Монако» и «Рома» выполнили все обязательства и вышли из режима урегулирования.

Дело «Рубина» передано в арбитражную палату УЕФА, так как казанский клуб нарушил соглашение об урегулировании, подписанное в мае 2014 года. «Рубин» не выполнил требование безубыточности в течение периода мониторинга в сезоне-2017/18.

«Астана» и «Бешикташ» останутся под наблюдением в сезоне-2018/19, «Порту» – вплоть до сезона-2020/21.

«Интер» и «Трабзонспор» частично выполнили условия добровольных соглашений с УЕФА и останутся под наблюдением в следующем сезоне. Кроме того, у клубов сохранятся ограничения, связанные с трансферами и заявкой игроков на еврокубки.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»