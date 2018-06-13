В Россию прилетели все 32 сборные, участвующие в ЧМ-2018

Все сборные прибыли в Россию для участия в ЧМ-2018. Последней в страну прилетела сборная Японии, которая будет базироваться в Казани.
В Москве и Московской области будут базироваться 10 команд: сборные России, Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Германии, Мексики, Бельгии и Туниса.
Пять команд выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: сборные Саудовской Аравии, Хорватии, Коста-Рики, Южной Кореи и Англии.
В Республике Татарстан во время ЧМ-2018 будут располагаться команды Австралии, Колумбии и Японии.
Уругвайцы выбрали местом базирования Бор в Нижегородской области, египтяне – Грозный, марокканцы – Воронеж, швейцарцы – Тольятти, сербы – Светлогорск в Калининградской области, сборная Панамы – Саранск, сенегальцы – Калугу.
Семь команд расположились в южных регионах России: испанцы – в Краснодаре, датчане – в Анапе, исландцы и шведы – в Геленджике, бразильцы и поляки – в Сочи, нигерийцы – в Ессентуках.
Матч открытия турнира пройдет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», в нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал состоится 15 июля.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС