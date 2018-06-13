В Россию прилетели все 32 сборные, участвующие в ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

ЧМ-2018

Все сборные прибыли в Россию для участия в ЧМ-2018. Последней в страну прилетела сборная Японии, которая будет базироваться в Казани.

В Москве и Московской области будут базироваться 10 команд: сборные России, Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Германии, Мексики, Бельгии и Туниса.

Пять команд выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: сборные Саудовской Аравии, Хорватии, Коста-Рики, Южной Кореи и Англии.

В Республике Татарстан во время ЧМ-2018 будут располагаться команды Австралии, Колумбии и Японии.

Уругвайцы выбрали местом базирования Бор в Нижегородской области, египтяне – Грозный, марокканцы – Воронеж, швейцарцы – Тольятти, сербы – Светлогорск в Калининградской области, сборная Панамы – Саранск, сенегальцы – Калугу.

Семь команд расположились в южных регионах России: испанцы – в Краснодаре, датчане – в Анапе, исландцы и шведы – в Геленджике, бразильцы и поляки – в Сочи, нигерийцы – в Ессентуках.

Матч открытия турнира пройдет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», в нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал состоится 15 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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