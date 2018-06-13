Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против студента МГУ из-за надписи на указателе к ЧМ-2018

Прокуратура Москвы не будет возбуждать уголовное дело в отношении студента МГУ Дмитрия Петелина. Первокурсник филологического факультета испортил один из указателей для чемпионата мира по футболу, написав на нем «Нет фан-зоне».

Нарушителя ждало наказание в виде штрафа в 65 тыс рублей, исправительных работ или ареста до трех месяцев. Однако адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин рассказал, что на этой неделе сотрудники правозащитной организации «подали жалобу в прокуратуру ЗАО и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК» («Вандализм»). Кроме того, за Петелина вступился ректор университета Виктор Садовничий. Первокурсника оштрафовали на 1,5 тыс. рублей, составив протокол по административной статье о мелком хулиганстве.

Студенты МГУ уже несколько месяцев протестуют против открытия фан-зоны на территории университета, поскольку она находится близко к главному зданию и общежитию.

Фото: Global Look Press

Источник: Медиазона