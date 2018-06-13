Йоахим Лев: «Считаю, что во время обоих товарищеских матчей было видно, что наша команда пока не набрала формы, которую мы хотим видеть здесь»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями о предстоящем ЧМ. Также немец рассказал о форме Тимо Вернера, Жерома Боатенга, Сами Хедиры и Месута Озила.

«Когда приезжаешь в страну, нужно несколько дней на адаптацию. На базе у нас есть все условия, были обсуждены все важные темы. У нас очень хороший тренировочный центр. Мы сможем спокойно готовиться к нашим играм. Считаю, что во время обоих товарищеских матчей было видно, что наша команда пока не набрала формы, которую мы хотим видеть здесь. У нас было три дня, чтобы восстановить силы. Сейчас мы шлифуем тактику. Тренировки теперь не будут направлены на физическую подготовку. Хотим хорошо сыграть с Мексикой. Мексика — очень агрессивная команда, оснащена техничными игроками. Данная команда потребует от нас полной отдачи. Знаю, что команда наша станет играть только лучше.

Сегодня в начале тренировки мы выяснили, что наш газон слегка высоковат. Надеюсь, завтра это подкорректируют. Это может вызывать повреждения. В остальном с газоном все прекрасно. У Дракслера нет повреждения, все хорошо. У Хедиры были проблемы со спиной, но, надеюсь, он поправится в ближайшие сроки. Озил? У нас есть пару дней. Я пока не могу назвать наш основной состав. Озил не до конца готов, но рвется на поле. Но нельзя рисковать, ведь если что-то произойдет, все надо будет начинать сначала. Но на данный момент он тренировался в полном объеме. Его шансы неплохи. Решение по составу я приму в субботу. Форма игроков влияет на выбор состава.

Вернер в хорошей форме, он будет полезен. На Кубке конфедераций и в отборе к чемпионату мира он проявил себя хорошо. Я жду от него хорошего турнира. Он обладает особенными способностями, которые делают его очень опасным игроком. Не слышал о высказываниях про Боатенга. Всегда есть критика, трансферы и так далее. Все это обсуждается после турнира. Сейчас это не имеет значения. Боатенг работал очень хорошо все эти недели, улучшал свою форму. Он производит сильное впечатление. Он сыграл против Саудовской Аравии отлично, несмотря на свою паузу из-за травмы. Его повреждение осталось в прошлом. Увидим его в лучшей форме, старого доброго Боатенга, который так важен для нас», — сказал Лев.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»