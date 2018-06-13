Сергей Томаров назначен новым главным тренером «Уфы»

Сергей Томаров назначен на пост главного тренера «Уфы». Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на 3 года.

Ранее «Уфу» возглавлял Сергей Семак, который по окончании нынешнего сезона возглавил «Зенит». Под его руководством уфимцы в прошлом сезоне заняли самое высокое место в своей истории в Премьер-Лиге — шестое. В следующем сезоне «Уфа» сыграет в Лиге Европы.

Томаров вошел в тренерский штаб «Уфы» в 2011 году, в прошлом сезоне занимал должность старшего тренера.

В минувшем сезоне уфимский клуб занял шестое место по итогам чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Уфы»