Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

В Москве на 68-м заседании конгресса ФИФА выбрали хозяина ЧМ-2026. Им стали США, Канада и Мексики. За них отдали голоса 134 федерации из 199.

Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола в Москве. Единственным конкурентом была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку — 134, один человек воздержался при голосовании.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных. Возможно, таковым станет уже мировое первенство в Катаре через четыре года. Администрация FIFA не против такого шага, организация обсудит такую возможность с местным оргкомитетом.

Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. При этом организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС