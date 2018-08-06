Маурицио Сарри: «Росс Баркли принесет большую пользу «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения в матче за Суперкубок Англии от «Манчестер Сити» (0:2) поделился мнением о перспективах полузащитника лондонского клуба Росса Баркли. Практически весь прошлый сезон англичанин пропустил из-за травм.

«Мне нравится Баркли, он очень техничный игрок. Ему еще нужно прибавить в плане игры в обороне. Думаю, что одновременно задействовать Жоржиньо, Фабрегаса и Баркли будет тяжело, но мне он действительно нравится. Я уверен, что он принесет большую пользу «Челси», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

В матче за Суперкубок Баркли сыграл все 90 минут. Предыдущим клубом 24-летнего центрального полузащитника был «Эвертон», за который Баркли сыграл 150 игр и забил 21 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»