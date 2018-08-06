Маурицио Сарри: «Росс Баркли принесет большую пользу «Челси»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения в матче за Суперкубок Англии от «Манчестер Сити» (0:2) поделился мнением о перспективах полузащитника лондонского клуба Росса Баркли. Практически весь прошлый сезон англичанин пропустил из-за травм.

«Мне нравится Баркли, он очень техничный игрок. Ему еще нужно прибавить в плане игры в обороне. Думаю, что одновременно задействовать Жоржиньо, Фабрегаса и Баркли будет тяжело, но мне он действительно нравится. Я уверен, что он принесет большую пользу «Челси», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

В матче за Суперкубок Баркли сыграл все 90 минут. Предыдущим клубом 24-летнего центрального полузащитника был «Эвертон», за который Баркли сыграл 150 игр и забил 21 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антонио Конте

«Челси» уволил Антонио Конте

Джердан Шакири перешел в «Ливерпуль», Антонио Конте уволен с поста главного тренера «Челси». Главные новости дня

Сарри

Маурицио Сарри возглавил «Челси», Владимир Путин посетит финал чемпионата мира. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 