На матч Россия – Саудовская Аравия назначен аргентинский рефери Нестор Питана

ФИФА назначила арбитра на матч открытия ЧМ-2018. Он пройдет между сборными России и Саудовской Аравии.

Главным судьей стал аргентинец Нестор Питана. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей будет бразилец Сандро Риччи.

Видеоарбитры: Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Ильяно (Аргентина), Карлос Астроса (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).

Встреча состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»