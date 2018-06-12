На матч Россия – Саудовская Аравия назначен аргентинский рефери Нестор Питана

Автор: Владимир Шевелев 0

Nestor Pitana

ФИФА назначила арбитра на матч открытия ЧМ-2018. Он пройдет между сборными России и Саудовской Аравии.

Главным судьей стал аргентинец Нестор Питана. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей будет бразилец Сандро Риччи.

Видеоарбитры: Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Ильяно (Аргентина), Карлос Астроса (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).

Встреча состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Илья Кутепов – болельщикам: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

Россия

Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к ЧМ-2018

Черчесов

Станислав Черчесов назвал состав сборной России на чемпионат мира

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 