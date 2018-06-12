Мохамед Салах вновь тренировался по индивидуальной программе

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах по-прежнему не занимается в общей группе. Его участие в матче с Россией под вопросом.

На сегодняшней тренировке на «Ахмат-Арене» Салах вновь тренировался по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что египтянин точно сыграет со сборной России во втором матче группового этапа, а участие в первой игре – с Уругваем – под вопросом.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 36 игр в АПЛ, забил 32 мяча и 11 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Михаила Гончарова

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»