Мохамед Салах вновь тренировался по индивидуальной программе

Автор: Владимир Шевелев 0

Mohamed Salah Egypt

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах по-прежнему не занимается в общей группе. Его участие в матче с Россией под вопросом.

На сегодняшней тренировке на «Ахмат-Арене» Салах вновь тренировался по индивидуальной программе.

Ранее сообщалось, что египтянин точно сыграет со сборной России во втором матче группового этапа, а участие в первой игре – с Уругваем – под вопросом.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел за «Ливерпуль» 36 игр в АПЛ, забил 32 мяча и 11 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Михаила Гончарова

 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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