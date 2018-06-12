Бывший защитник «Енисея» Александр Жиров будет играть в чемпионате Германии

В чемпионат Германии можно попасть не только из топ-клубов. Российский защитник Александр Жиров продолжит карьеру во второй бундеслиге.

27-летний игрок заключил 2-летний контракт с «Зандхаузеном». Последним клубом Жирова был «Енисей».

Минувший сезон защитник начинал в «Краснодаре», где играл за вторую команду. Зимой он перешел в клуб ФНЛ «Енисей», за который провел 14 матчей и помог сибирякам впервые в истории выйти в РФПЛ.

Также Александр известен по выступлениям за «Анжи» и «Томь».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зандхаузена»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»