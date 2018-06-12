На ЧМ-2018 английский судья Мартин Аткинсон поехал на велосипеде

На предстоящем чемпионате мира впервые с 1938 года не будет работать ни один британский судья. Зато английский арбитр Мартин Аткинсон в рамках благотворительной акции Whistle Stop Tour отправился в Россию на велосипеде.

47-летний рефери начал свой путь из Стаффордшира, а завершит в Калининграде, где сборная Англии 28 июня проведёт последний матч группового этапа ЧМ-2018 с командой Бельгии. Аткинсон преодолеет 2735 километров. Поездка будет проходить через Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу.

Помимо Аткинсона в акции примет участие другой английский арбитр — Джон Мосс. На момент отъезда было собрано почти $ 70 тыс. из 80 тыс., которые будут разделены между четырьмя благотворительными организациями.

«Это будет большой вызов! Мы готовы преодолеть болевой барьер ради достижения цели. В 2016 году мы объехали все стадионы Премьер-лиги, тогда расстояние составило порядка 1700 км», — сказал Аткинсон.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»