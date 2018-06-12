Антуан Гризманн отложил оглашение своего будущего

История с переходом Антуана Гризманна в «Барселону» продолжается. Нападающий «Атлетико» и сборной Франции сегодня обещал сообщить о своем будущем.
«Приношу свои извинения, понимаю, что у вас были большие ожидания, но я не объявлю о своем будущем сегодня», – сказал француз на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что сегодня Гризманн объявит – останется ли он в «Атлетико» или уйдет в «Барселону».
В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «Атлетико» 32 игры в Примере, забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио