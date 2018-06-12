Антуан Гризманн отложил оглашение своего будущего

История с переходом Антуана Гризманна в «Барселону» продолжается. Нападающий «Атлетико» и сборной Франции сегодня обещал сообщить о своем будущем.

«Приношу свои извинения, понимаю, что у вас были большие ожидания, но я не объявлю о своем будущем сегодня», – сказал француз на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сегодня Гризманн объявит – останется ли он в «Атлетико» или уйдет в «Барселону».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за «Атлетико» 32 игры в Примере, забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»