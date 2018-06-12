Александр Головин дал согласие на переход в «Ювентус»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в скором времени может стать игроком «Ювентуса». Хавбек дал согласие на переезд в Италию.

Представители ЦСКА и «Ювентуса» уже провели переговоры о трансфере Головина. Сам 22-летний россиянин дал согласие на переход в итальянский клуб. Отмечается, что о трансфере футболиста станет известно в ближайшие часы.

Сумма трансфера Головина составит примерно 20 млн евро. Ожидается, что после перехода полузащитника «Ювентус» расстанется с двумя полузащитниками Стефано Стураро и Роландо Мандрагорой.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 27 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Superscommesse