Президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост. Виной тому может стать конфликт интересов с Юрием Семиным.
По информации источника, после недавнего заочного конфликта с главным тренером команды Юрием Семиным у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозеровым, по ходу которого обсуждался возможный добровольный уход Геркуса.
Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков эту информацию не подтвердил.
«Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал», — сказал Мещеряков.
Напомним, ранее Юрий Семин высказал окрытое недовольство политикой президента клуба Ильи Геркуса.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»