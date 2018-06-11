«Барселона» отпустила Жерара Деулофеу в «Уотфорд»за 11,5 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Gerard Deulofeu

Полузащитник «Барселоны» Жерар Делофеу окончательно покинул каталонский клуб. Хавбек подписал полноценный контракт с «Уотфордом».

«Шмели» выкупили контракт 24-летнего испанца, который провел вторую часть сезона в английском клубе на правах аренды, за 11,5 млн евро.

Соглашение Деулофеу со «шмелями» рассчитано на 5 лет.

Первую половину минувшего сезон Деулофеу провел в «Барселоне» — на его счету гол и передача в десяти играх Примеры. В январе он перебрался в «Уотфорд» на правах аренды и в семи играх по разу отличился голом и ассистом.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Уотфорда»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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