Фернандо Йерро — новый главный тренер сборной Испании

Сборная Испании назначила нового главного тренера. Им стал занимавший до последнего времени должность спортивного директора Фернандо Йерро.

Бывший футболист «Реала» Фернандо Йерро назначен на пост главного тренера сборной Испании. Сегодня, 13 июня, стало известно, что Хулен Лопетеги уволен с поста наставника испанской команды. Это случилось после того, как накануне Лопетеги был назначен на пост главного тренера «Реала». Контракт Лопетеги со сборной Испании был рассчитан до лета 2020 года.

Йерро ранее занимал должность спортивного директора Федерации футбола Испании. Сегодня он проведет первую тренировку с национальной командой.

На групповом этапе ЧМ-2018 испанцы сыграют со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт сборной Испании