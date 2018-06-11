«Ювентус» предложит ЦСКА 18 миллионов евро за Головина

«Ювентус» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Итальянцы готовы к активным действиям на трансферном рынке.

По информации источника, туринский клуб завтра-послезавтра направит ЦСКА через посредников по трансферу Головина в размере 18 миллионов евро.предложение

Разница между запросами армейцев (25 миллионов) и предложением «Юве» невелика, поэтому существует значительная вероятность, что сделка будет закрыта до начала ЧМ-2018, в чем туринцы и заинтересованы. В «Ювентусе» считают, что сделка может быть закрыта на уровне 20 миллионов евро плюс бонусы за выступление игрока.

В минувшем чемпионате Головин провел за ЦСКА 27 игр в РФПЛ, забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи. По итогам сезона УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Calcionews24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»