«Ювентус» предложит ЦСКА 18 миллионов евро за Головина

«Ювентус» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Итальянцы готовы к активным действиям на трансферном рынке.
По информации источника, туринский клуб завтра-послезавтра направит ЦСКА через посредников по трансферу Головина в размере 18 миллионов евро.предложение
Разница между запросами армейцев (25 миллионов) и предложением «Юве» невелика, поэтому существует значительная вероятность, что сделка будет закрыта до начала ЧМ-2018, в чем туринцы и заинтересованы. В «Ювентусе» считают, что сделка может быть закрыта на уровне 20 миллионов евро плюс бонусы за выступление игрока.
В минувшем чемпионате Головин провел за ЦСКА 27 игр в РФПЛ, забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи. По итогам сезона УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: Calcionews24