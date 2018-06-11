Патрик Виейра возглавил «Ниццу»

Автор: Владимир Шевелев 0

Patrick Vieira

«Ницца» объявила имя нового главного тренера. Клуб возглавил бывший тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра.

Детали контракта с 41-летним специалистом не разглашаются. Источник сообщает, что соглашение рассчитано на три года.

В «Ницце» Виейра сменил Люсьена Фавра, который стал главным тренером дортмундской «Боруссии».

За свою карьеру Патрик Виейра играл за «Канн», «Милан», «Арсенал», «Ювентус», «Интер» и «Манчестер Сити». На счету Спрута 107 матчей за сборную Франции и семь голов. Виейра является чемпионом мира 1998 года и победителем Евро-2000.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ниццы»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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