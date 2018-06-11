На церемонии открытия ЧМ-2018 выступят Робби Уильямс, Аида Гарифуллина и Роналдо

Стали известны подробности матча открытия ЧМ-2018. На торжественной церемонии выступят английский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

«Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу «Лужников», но и город, территорию у стадиона. Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!», — заявил автор концепции шоу перед матчем открытия Феликс Михайлов.

А так приезд на матч открытия прокомментировал Робби Уильямс: «Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира-2018 на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта. Мы приглашаем всех любителей музыки и футбола присоединиться к этому замечательному шоу на стадионе в России или у экранов своих телевизоров».

Напомним, первый матч ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня. Начало встречи запланировано на 18 по московскому времени, а торжественная церемония начнется 30 минутами раньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА