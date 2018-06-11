Президент Франции: «Невызов Бензема в сборную Франции? даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал состав сборной своей страны на ЧМ-2018. В частности, глава республики обсудил невызов в список 23-х нападающего «Реала» Карима Бензема.

Я президент республики, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственным за команду является Дидье Дешам, и я ему доверяю. Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде», — приводит слова Макрона Marca.

В 2015-м главный тренер сборной Дидье Дешам исключил Бннзема из состава за шантаж полузащитника Матье Вальбуэна. С тех пор форвард не призывался в национальную команду Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca