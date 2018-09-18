Маурисио Почеттино: «Мы не являемся серьезными претендентами ни в одном турнире, в котором выступаем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сделал громкое заявление. Специалист сказал, что клуб не является серьезным претендентом на трофеи.

«Мы не являемся серьезными претендентами ни в одном турнире, в котором выступаем. Мне так кажется.

Если мы покажем ту же игру, что против «Уотфорда», мы точно не будем ни на что претендовать. Если ту, что против «Ливерпуля» – нам будет сложно. Если ту, что мы временами показывали против «Манчестер Юнайтед», возможно, да.

Нам нужно усердно трудиться и прогрессировать. Два последних поражения хороши только тем, если мы проснемся и начнем прогрессировать», – сказал Почеттино.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail