Хосеп Гвардиола высказался о возвращении в «Барселону»

Автор: Владимир Шевелев 0

Pep Guardiola

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые стал чемпионом Англии в минувшем сезоне. Испанский специалист заявил, что больше не планирует возглавить «Барселону».

«Возвращение в «Барселону» в качестве тренера невозможно. Тот этап моей жизни завершен. Я покинул «Барселону», потому что у меня больше не было сил. Я устал от рутины.

И в итоге я вижу, как «Барселона» идет дальше, и не думаю, что это было такое уж плохое решение», – сказал каталонец.

В качестве главного тренера Гвардиола выиграл с «Барселоной» 14 трофеев с  2008 по 2012 годы.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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