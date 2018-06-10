Фабио Капелло: «Я не случайно пригласил 18-летнего Головина в сборную»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о прогрессе полузащитника Александра Головина. Хавбек дебютировал в национальной команде при итальянском специалисте.

«Если я пригласил его в сборную России в 18-летнем возрасте, значит это не случайность. Я увидел весомые качества в Головине и решил вызвать его, чтобы проверить на высоком уровне.

Время подтвердило мою правоту, я недавно просматривал его игру, и он оправдывает мои ожидания. Александр – хавбек, обладающий мыслью и техникой, и к тому же хорошо исполняющий стандартные положения», – сказал Капелло.

В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА 27 игр в РФПЛ, забил пять мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»