После ЧМ-2018 введет новую систему подсчета рейтинга сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах внедрить новую систему подсчета рейтинга сборных. Нововведение вступит в силу после ЧМ-2018.

«Мы договорились об изменении калькуляции рейтинга ФИФА, хотим сделать его более логичным.

Новая формула должна быть введена после чемпионата мира-2018. Мы думаем, что новая система будет более сбалансированной», – сказал Инфантино.

Напомним, что сборная России перед чемпионатом мира опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»