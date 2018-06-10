После ЧМ-2018 введет новую систему подсчета рейтинга сборных

Автор: Владимир Шевелев 0

ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах внедрить новую систему подсчета рейтинга сборных. Нововведение вступит в силу после ЧМ-2018.

«Мы договорились об изменении калькуляции рейтинга ФИФА, хотим сделать его более логичным.

Новая формула должна быть введена после чемпионата мира-2018. Мы думаем, что новая система будет более сбалансированной», – сказал Инфантино.

Напомним, что сборная России перед чемпионатом мира опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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