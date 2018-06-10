После ЧМ-2018 введет новую систему подсчета рейтинга сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах внедрить новую систему подсчета рейтинга сборных. Нововведение вступит в силу после ЧМ-2018.
«Мы договорились об изменении калькуляции рейтинга ФИФА, хотим сделать его более логичным.
Новая формула должна быть введена после чемпионата мира-2018. Мы думаем, что новая система будет более сбалансированной», – сказал Инфантино.
Напомним, что сборная России перед чемпионатом мира опустилась на рекордно низкое 70-е место.
Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»