«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо

Автор: Владимир Шевелев 0

Álex Grimaldo

«Тоттенхэм» в поисках укрепления обороны. Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо попал в сферу интересов лондонцев.

Предполагается, что судьба трансфера зависит от того, останется или покинет «Тоттенхэм» Дэнни Роуз.

В контракте Гримальдо с «Бенфикой» приписана сумма отступных в размере 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к трансферу испанского защитника.

В минувшем сезоне Алекс Гримальдо провел за «Бенфику» 28 игр в португальской Примейре, забил один мяч и четыре раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: Record 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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