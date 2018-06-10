«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Бенфики» Алекса Гримальдо

«Тоттенхэм» в поисках укрепления обороны. Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо попал в сферу интересов лондонцев.

Предполагается, что судьба трансфера зависит от того, останется или покинет «Тоттенхэм» Дэнни Роуз.

В контракте Гримальдо с «Бенфикой» приписана сумма отступных в размере 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к трансферу испанского защитника.

В минувшем сезоне Алекс Гримальдо провел за «Бенфику» 28 игр в португальской Примейре, забил один мяч и четыре раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Record

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»