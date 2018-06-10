Александр Рязанцев покидает «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, который играл за «Амкар» на правах аренды в прошлом сезоне, сказал, что покинет петербургский клуб. Соглашение рассчитано до лета 2018 года.

«Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом стану искать новый клуб.

Насчет «Амкара» официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший сезон, хочу выразить благодарность тренерскому штабу за совместную работу», — сказал Рязанцев.

Рязанцев перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе 2014 года. В сезоне-2015/2016 он играл на правах аренды за «Урал», а прошлый сезон провел в Перми.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс