«Реал» готов заплатить 150 млн евро за Сергея Милинковича-Савича

«Реал» нацелился на хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Трансфер обойдется в 150 миллионов евро.

Официальный запрос на трансфер Милинковича-Савича «Реал» еще не делал.

Мадридский клуб готов заплатить за 23-летнего полузащитника 150 миллионов евро и предложить ему контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за Милинковича-Савича 80 миллионов евро, но «Лацио» требует 120-130 миллионов, а сам игрок хочет в «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset