Денис Глушаков: «Я вернусь в сборную России и буду играть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможности вернуться в состав сборной России. Хавбек пропустил ЧМ-2018 в России.

«Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней. Никогда не отказывался, никогда не откажусь и еще вернусь. Не знаю когда, но вернусь и буду играть.

Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался.

Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса», – сказал Глушаков.

Фото: Global Look Press

Источник: Вести.Ru