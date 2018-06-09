Представитель «Реала» встречался с Неймаром в Ливерпуле в прошлые выходные

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. Представитель испанского клуба встречался с бразильцем в минувшие выходные.

В прошлые выходные представитель мадридского клуба ездил в Ливерпуль и встречался там с нападающим и его окружением.

Сборная Бразилии с Неймаром в составе готовилась к ЧМ-2018 в Великобритании.

Стороны вновь сошлись во мнении, что нападающий должен в какой-то момент своей карьеры стать игроком «Реала». Однако для этого трансфера должно наступить подходящее время.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca