Представитель «Реала» встречался с Неймаром в Ливерпуле в прошлые выходные

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Неймар

«Реал» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. Представитель испанского клуба встречался с бразильцем в минувшие выходные.

В прошлые выходные представитель мадридского клуба ездил в Ливерпуль и встречался там с нападающим и его окружением.

Сборная Бразилии с Неймаром в составе готовилась к ЧМ-2018 в Великобритании.

Стороны вновь сошлись во мнении, что нападающий должен в какой-то момент своей карьеры стать игроком «Реала». Однако для этого трансфера должно наступить подходящее время.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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