Мохамед Салах: «Комментарий Рамоса? Это смешно»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал слова капитана «Реала» Серхио Рамоса. Напомним, египтянин получил травму после единоборства с Рамосом в первом тайме финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Комментарий Рамоса? Это смешно. Всегда приятно, когда тот, кто заставлял вас плакать, потом вызывает у вас смех. Может быть, он скажет мне, буду ли я готов к чемпионату мира? Он писал мне сообщения, но я никогда не говорил ему, что все порядке. Было ли все сделано в рамках правил? Не знаю.

Когда я упал на землю, во мне смешались физическая боль и волна беспокойства. А еще гнев и грусть за то, что я не смог закончить финал Лиги чемпионов на поле. Но теперь мне лучше. Надеюсь, что смогу выступить на первой игре против сборной Уругвая. Все будет зависеть от моего самочувствия ближе ко дню матча», — сказал Салах.

В этом сезоне хавбек сыграл в 36 матчах, забил 32 гола и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror