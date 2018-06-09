Криштиану Роналду близок к соглашению с налоговой службой Испании — он выплатит 18-20 миллионов евро

Форвард «Реала» Криштиану Роналду останется на свободе. Португалец близок к соглашению с налоговыми органами Испании.

Власти королевства ранее обвинили нападающего в том, что он уклонился от налогов на сумму 14,8 миллиона евро. Речь идет об обложении доходов, которые игрок сборной Португалии получал за счет своих имиджевых прав.

По информации, полученной от источников, знакомых с ходом разбирательства, футболист выплатит в испанскую казну порядка 18-20 миллионов евро. Это сумма включает в себя сокрытые налоги, а также административные и уголовные штрафы.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Реал» 27 игр в Примере, забил 26 мячей и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»