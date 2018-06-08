«Рома» объявила о трансфере игрока «Аталанты» и сборной Италии

Автор: Владимир Шевелев 0

Bryan Cristante

Полузащитник «Аталанты» Брайан Кристанте продолжит карьеру в «Роме». Римляне арендовали 23-летнего хавбека за 5 миллионов евро на один сезон с обязательством выкупа в июне 2019 года за 15 миллионов.

По условиям сделки, «Рома» может выплатить средства несколькими платежами. Также в договор включены возможные бонусы до 10 миллионов евро, которые «Аталанта» может получить в зависимости от выступлений игрока.

С самим Кристанте столичный клуб согласовал контракт до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Брайан Кристанте провел за «Аталанту» 36 игр в Серии А, забил 9 мячей и отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ромы»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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