Илья Кутепов – болельщикам: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

Автор: Владимир Шевелев 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал об обстановке внутри команды. Он успокоил болельщиков перед наступающим чемпионатом мира.

«Мы к критике относимся абсолютно спокойно, потому что делаем свою работу. Наши критики – это тренер, и родные с близкими. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но не всегда получается. Думаю, мы все исправим и на чемпионате мира все будет по-другому.

Саудовская Аравия будет потом. Мы проиграли Австрии, но ей проиграла и Германия. Вы что, скажете, что Германия слабая команда?

Касательно игры на разных позициях — мне не никакого дискомфорта перестановки не доставляют. Могу играть и так, и так.

Повторю: успокойтесь, на турнире все будет в порядке».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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