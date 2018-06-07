Илья Кутепов – болельщикам: «Успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке»

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал об обстановке внутри команды. Он успокоил болельщиков перед наступающим чемпионатом мира.

«Мы к критике относимся абсолютно спокойно, потому что делаем свою работу. Наши критики – это тренер, и родные с близкими. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но не всегда получается. Думаю, мы все исправим и на чемпионате мира все будет по-другому.

Саудовская Аравия будет потом. Мы проиграли Австрии, но ей проиграла и Германия. Вы что, скажете, что Германия слабая команда?

Касательно игры на разных позициях — мне не никакого дискомфорта перестановки не доставляют. Могу играть и так, и так.

Повторю: успокойтесь, на турнире все будет в порядке».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»