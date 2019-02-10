Серхио Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси». Сама встреча закончилась победой «горожан» — 6:0.

Для аргентинца этот хет-трик стал 11-м в АПЛ. Он догнал рекордсмена по этому показателю – Алана Ширера.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии. Футболист забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

На данный момент «Манчестер Сити» с 65 очками лидирует в таблице АПЛ. «Ливерпуль» находится на втором месте, имея одну игру в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta