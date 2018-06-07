Дан Петреску стал главным тренером китайского «Гуйчжоу Чжичэн»

Автор: Владимир Шевелев 0

Dan Petrescu

Дан Петреску получил новое назначение. Он стал новым главным тренером китайского клуба «Гуйчжоу Чжичэн».

Румынский специалист сменил на посту наставника команды Грегорио Мансано, который возглавил «Гуйчжоу Чжичэн» в апреле этого года. Клуб по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

Ранее Петреску возглавлял «ЧФР Клуж», в который пришел в 2017 году. Под его руководством клуб завоевал титул чемпиона Румынии по итогам прошедшего сезона. Любителям российского футбола специалист известен по работе в московском «Динамо» и краснодарской «Кубани», в которую приходил дважды – в 2010 и 2016 годах.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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