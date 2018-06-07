Дан Петреску стал главным тренером китайского «Гуйчжоу Чжичэн»

Дан Петреску получил новое назначение. Он стал новым главным тренером китайского клуба «Гуйчжоу Чжичэн».

Румынский специалист сменил на посту наставника команды Грегорио Мансано, который возглавил «Гуйчжоу Чжичэн» в апреле этого года. Клуб по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

Ранее Петреску возглавлял «ЧФР Клуж», в который пришел в 2017 году. Под его руководством клуб завоевал титул чемпиона Румынии по итогам прошедшего сезона. Любителям российского футбола специалист известен по работе в московском «Динамо» и краснодарской «Кубани», в которую приходил дважды – в 2010 и 2016 годах.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»