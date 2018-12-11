Торган Азар близок к переходу в «Ливерпуль»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может покинуть клуб. Основным претендентом на 25-летнего немца является «Ливерпуль».

В услугах бельгийского футболиста заинтересован «Ливерпуль». В приглашении форварда заинтересован лично главный тренер красных Юрген Клопп, который в настоящий момент раздумывает над целесообразностью приобретения игрока. В контракте Азара с «Боруссией» прописана опция выкупа за £ 26 млн (€ 29 млн).

Ранее сообщалось, что на 25-летнего форварда также претендуют дортмундская «Боруссия», «Севилья», «Валенсия», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Азар записал на свой счет 8 голов и 6 результативных передач в 14 матчах немецкой Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo