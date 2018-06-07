Россия опустилась на рекордно низкое 70-е место в рейтинге ФИФА

Автор: Юлия Древова 0

Russia

Сборная России потеряла четыре позиции в рейтинге ФИФА. 70-е место — это новый антирекорд национальной команды и самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018.

Соперники россиян по группе А чемпионата мира Уругвай, Египет и Саудовская Аравия занимают 14-ю, 45-ю и 67-ю позиции соответственно.

В списке по-прежнему лидирует Германия, вторая — Бразилия, на третьем месте расположилась Бельгия.

Напомним, команда Станислава Черчесова провела два товарищеских матча 30 мая со сборной Австрии (0:1) и 5 июня со сборной Турции (1:1).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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