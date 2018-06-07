Андрей Аршавин — лучший игрок месяца в чемпионате Казахстана второй раз подряд

Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае. 37-летний нападающий стал сильнейшим футболистом дивизиона за месяц во второй раз подряд.

Футболист провел шесть матчей, отметившись забитым голом и двумя результативными передачами. А в апреле Аршавин принял участие в четырех встречах и забил три мяча в ворота соперников.

После 15 туров «Кайрат», набрав 32 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги Казахстана.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.kz