19-летний Диогу Далот — игрок «Манчестер Юнайтед»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «Порту» Диогу Далот официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы объявили о трансфере 19-летнего португальца.

Ранее сообщалось о готовности «Манчестер Юнайтед» заплатить за Далота 23 миллиона евро, чтобы подписать игрока до активации в его контракте суммы выкупа за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Далот сыграл в шести матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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