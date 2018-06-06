19-летний Диогу Далот — игрок «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Порту» Диогу Далот официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы объявили о трансфере 19-летнего португальца.
👋 A big #MUFC welcome to @DalotDiogo!#BemvindoDalot 🇵🇹 pic.twitter.com/kYPAfmdapk
— Manchester United (@ManUtd) June 6, 2018
Ранее сообщалось о готовности «Манчестер Юнайтед» заплатить за Далота 23 миллиона евро, чтобы подписать игрока до активации в его контракте суммы выкупа за 20 миллионов евро.
В этом сезоне Далот сыграл в шести матчах, в которых отдал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»