«Эмполи» уволил главного тренера Аурелио Андреаццола в день его рождения

Главный тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку. Руководство тосканцев приняло решение уволить специалиста в день его рождения, сегодня ему исполнилось 65 лет.

Отмечается, что вместе с специалистом команду покидают и его помощники Джакомо Лаццини и Андреа Алибони.

Напомним, Андреаццоли вывел «Эмполи» в серию А. В нынешнем чемпионате Италии команда одержала одну победу и занимает 18-е место.

Ожидается, что новым главным тренером команды станет Джузеппе Якини.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Эмполи»