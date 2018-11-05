«Эмполи» уволил главного тренера Аурелио Андреаццола в день его рождения

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку. Руководство тосканцев приняло решение уволить специалиста в день его рождения, сегодня ему исполнилось 65 лет.

Отмечается, что вместе с специалистом команду покидают и его помощники Джакомо Лаццини и Андреа Алибони.

Напомним, Андреаццоли вывел «Эмполи» в серию А. В нынешнем чемпионате Италии команда одержала одну победу и занимает 18-е место.

Ожидается, что новым главным тренером команды станет Джузеппе Якини.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Эмполи»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду

Криштиану Роналду забил сумасшедший мяч в ворота «Эмполи»

Проведение серии Б приостановлено из-за неопределенности в количестве участников

Дуглас Коста

Дуглас Коста получил травму и выбыл на месяц

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 