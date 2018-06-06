Игроки сборной Мексики устроили вечеринку с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

Футболисты сборной Мексики перед поездкой на чемпионат мира-2018 организовали вечеринку с проститутками. Восемь игроков национальной команды таким образом решили отдохнуть после товарищеской встречи с Шотландией (1:0).

Вечеринка продолжалась 24 часа. В ней принимали участие голкипер Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, хавбеки Эктор Эррера, Марко Фабиан, Хесус Гальярдо, Хонатан и Джовани дос Сантос и нападающий Рауль Хименес.

«Они приехали в дом в Лас-Ломасе примерно в половину одиннадцатого ночи и отлично провели время вместе с музыкой, алкоголем, играми и женщинами. У них был отгул, жены и девушки с ними не приехали», — сообщает источник.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборной Мексики предстоит встретиться с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

Фото: Global Look Press

Источник: TVNotas