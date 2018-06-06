«Рубин» намерен заполучить Хатема Бен Арфа

Автор: Юлия Древова 0

Хатем Бен-Арфа

Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа начал пользоваться спросом на трансферном рынке. Летом 31-летний француз станет свободным агентом.

Со своими предложениями в клуб уже обратились «Рубин», «Фенербахче», «Бешикташ», «Фламенго», мексиканский «Тигрес» и киевское «Динамо». Однако позже украинская  команда отказалась от идеи покупки футболиста.

Кроме того, в возвращении хавбека заинтересован его бывший клуб «Лион». Он также находится в сфере интересов «Ренна».  В Испании на Бен Арфа претендуют «Бетис», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал».

Сам игрок хотел бы продолжить свою карьеру в клубе, который примет участие в розыгрыше еврокубков.

Напомним, в минувшем сезоне Бен Арфа не провел за «ПСЖ» ни одного матча.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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