«Рубин» намерен заполучить Хатема Бен Арфа

Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа начал пользоваться спросом на трансферном рынке. Летом 31-летний француз станет свободным агентом.

Со своими предложениями в клуб уже обратились «Рубин», «Фенербахче», «Бешикташ», «Фламенго», мексиканский «Тигрес» и киевское «Динамо». Однако позже украинская команда отказалась от идеи покупки футболиста.

Кроме того, в возвращении хавбека заинтересован его бывший клуб «Лион». Он также находится в сфере интересов «Ренна». В Испании на Бен Арфа претендуют «Бетис», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал».

Сам игрок хотел бы продолжить свою карьеру в клубе, который примет участие в розыгрыше еврокубков.

Напомним, в минувшем сезоне Бен Арфа не провел за «ПСЖ» ни одного матча.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe