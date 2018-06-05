В ЦСКА перейдет исландский защитник Хордур Магнуссон

Защитник «Бристоль Сити» и сборной Исландии Хордур Магнуссон перейдет в московский ЦСКА. Цена трансфера — 2,8 миллиона евро.

Красно-синие подпишут с 25-летним игроком контракт сроком на четыре года. Магнуссоном также интересовались «Рубин» и «Ростов».

Ранее агент игрока Бьярки Гунллаугссон в комментарии «Чемпионату» подтвердил, что его клиент хочет перейти в ЦСКА. Изначально сообщалось, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона.

Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году из «Ювентуса». В составе английской команды защитник провел 61 матч во всех турнирах и забил один гол.

В активе Магнуссона 15 матчей и 2 гола за сборную Исландии. Он включен в состав национальной команды на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»