УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

УЕФА наказал «Спартак» за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». На московский клуб наложен запрет на продажу билетов на два ближайших гостевых матча в еврокубках и еще на один – условно.

Также «Спартак» оштрафован на 55 тысяч евро. Ранее клубу были предъявлены обвинения в связи с использовании фанатами пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

Что касается «Атлетика», то хозяевам матча вменяются те же нарушения плюс плохая организация. За это клуб наказан штрафом в 40 тысяч евро плюс частичным закрытием трибун на одном матче еврокубков.

Фото: Global Look Press
Источник: uefa.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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