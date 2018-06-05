УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

УЕФА наказал «Спартак» за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». На московский клуб наложен запрет на продажу билетов на два ближайших гостевых матча в еврокубках и еще на один – условно.

Также «Спартак» оштрафован на 55 тысяч евро. Ранее клубу были предъявлены обвинения в связи с использовании фанатами пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

Что касается «Атлетика», то хозяевам матча вменяются те же нарушения плюс плохая организация. За это клуб наказан штрафом в 40 тысяч евро плюс частичным закрытием трибун на одном матче еврокубков.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»